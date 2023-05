Bregović objavio novi album: Priče temeljene na hrišćanskoj, židovskoj i muslimanskoj kulturi

Goran Bregović je objavio novi album. Album nosi naziv “The Belly Button Of The World” (Pupak svijeta).

Muzičke priče izvode solisti s međunarodnom karijerom Mirjana Nesković, Gershon Leiserson i Zied Zouari. Sve pjesme je napisao, komponirao, aranžirao i producirao Goran Bregović.

Lista pjesama na “The Belly Button Of The World”: "The Belly Button Of The World", "A Moment Of Melancholy", "A Christian Tale" ," A Jewish Tale" te "A Muslim Tale".