Nejra Prošić za "Avaz" nakon borbe u baražu za šesti krug: Željeli smo da se to desi

Posljednja emisija petog kruga muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" donijela je puno borbe, neizvjesnosti i odličnih nastupa takmičara koji su oduševili sve gledaoce kraj malih ekrana. U takmičenju Nejra i Eki Prošić iz Cazina su se po prvi put za svoje mjesto za nastavak takmičenja izborili u baražu.

Ove subote u šesti krug prošli su i BiH takmičari: Sanela Hasić, Josip Nedić i Hamza Gušić. O utiscima iz baraža Nejra je govorila za „Avaz“.

- Za nas je to novo iskustvo. Prethodnih krugova smo bili u fazonu "trebali bi jednom u baraž", pa eto ispunila nam se želja. Željeli smo da se to desi, čisto da vidimo kako je to – rekla je Prosić.