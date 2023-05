Sejo Sexon odgovorio Neletu Karajliću: Vjeruj mi, svaki je prevoz jeftiniji od tenka

Sejo Sexon zabranio je Neletu Karajliću da izvodi pjesme "Zabranjenog pušenja" te je najavio tužbu protiv njega zbog kršenja autorskih prava.

Nele Karajlić odgovorio je da je njegova majka dala ime "Zabranjenom pušenju", te da mu izvođenje pjesama niko ne može braniti.

Sada se ponovo oglasio Sejo Sexon i njegovo pismo prenosimo prenosimo u cjelosti.

Sudski proces

- Ovim putem želim detaljnije obavijestiti javnost o razlozima da, pored tužbe protiv nezakonitog korištenja mojih pjesama u projektu Rock El Classico sa Stefanom Milenkovićem te poništenja nezakonitih ugovora sa agencijama u Srbiji potpisanih od strane našeg bivšeg člana Nenada Jankovića, pokrenem i sve potrebne pravne radnje do sudske zabrane za sva moja djela koja isti, dr. Nele, javno koristi i izvodi. Ovu temu nisam spominjao u ranijem dopisu, jer nisam želio dodatno zagađivati prostor u medijima, ali poslije svih neistina koje je u svom iskazu pred javnost iznio Nenad Janković, dotičnom sam ipak prisiljen odgovoriti.



Naime, po zakonu o autorskom pravu svaki autor može osobi oduzeti dozvolu za korištenje djela ukoliko isti narušava moralne i etičke principe koje autor smatra bitnim. O tome detaljnije govori Zakon o autorskom pravu u člancima 29, 30 i 31. Zakon se može pročitati na linku:

https://www.zakon.hr/z/106/Zakon-o-autorskom-pravu-i-srodnim-pravima

Ovom prilikom, isto tako, dajem na uvid samo dio medijskih istupa i eskapada, koji su skupljeni za potrebe sudskog procesa, a tu je i simpatična fotomontaža sa kokardom, koja najbolje govori šta o Neletovim političkim pozicijama, višegodišnjem govoru mržnje te parolama i pjesmama koje veličaju presuđene ratne zločince misli naša javnost i publika (slika 2).

Link na članak "Ja u Sarajevo mogu samo na tenku" na portalu Sarajevo Grad - https://www.sarajevograd.org/nele-karajlic-ja-u-sarajevo.../

Link na članak "Kusturica i Karajlić u pjesmi slave Radovana Karadžića" na portalu Index.hr - https://www.index.hr/.../kusturica-i-karajlic.../306666.aspx

Link na članak na portalu Metropolitan.si - https://www.metropolitan.si/novice/20v-dr-nele-karajlic/

Link na članak "Ne mogu da vjerujem da je taj narod dole još uvijek tako glup" na portalu Sarajevo Grad - https://www.sarajevograd.click/dr-nele-karajlic-o.../

Link na članak na portalu Nova srpska politička misao - http://www.nspm.rs/.../wanted-men-ili-ko-ne-voli-radovana...

Link na članak na portalu Novi.ba - https://novi.ba/clanak/6551/nele-karajlic-srbi-su-protjerani-iz-sarajeva-necu-se-nikad-vratiti-tamo?url=clanak/6551/nele-karajlic-srbi-su-protjerani-iz-sarajeva-necu-se-nikad-vratiti-tamo

Link 1 na YouTube na pjesmu "Wanted Men" - https://www.youtube.com/watch?v=qb5oA75z9B0

Link 2 na YouTube na pjesmu "Wanted Men" - https://www.youtube.com/watch?v=Ndt0pxKPpFY

Link na video na YouTube-u u kojem Nele Karajlić daje podršku Vojislavu Šešelju - https://www.youtube.com/watch?v=WQDk7UhxmyQ

Link na intervju Neleta Karajlića u emisiji "Ognjena zemlja" - https://www.youtube.com/watch?v=WQ60AC1TroQ

Na brojnim sarajevskim grobljima, gdje leže kosti 11000 Sarajlija

Uz ove i ovakve stavove i istupe na koje me već duže vrijeme upozoravaju, moje obrazloženje te za mene najdublji i najbitniji razlozi zašto ne želim da moja djela koristi dr. Nele Karajlić, nalaze se na žalost i na njegovu sramotu, na brojnim sarajevskim grobljima, gdje leže kosti 11000 Sarajlija koje su, uz četiri godine izgladnjivanja i terora, poubijali upravo likovi koje je dr. Nele godinama veličao u svojim pjesmama i intervjuima i koji su uz svo učinjeno zlo, 1996. po dolasku SFORa i uspostavi mira prisilili na iseljenje gotovo sve Srbe iz Federacije BiH i podstakli pravedni i osvetnički gnjev dr. Karajlića, ovjekovječen u ideji da ponovo ukreše tenk kojim će se konačno vratiti u Sarajevo. Iskreno, nadao sam se da će ova i ovakva retorika prema mojim sugrađanima i našoj zemlji vremenom posustati, ali na žalost svi mi i danas svjedočimo perverznoj potrebi dr. Neleta da ismijava i vrijeđa svoj grad i svoje bivše sugrađane i njihove žrtve, iznoseći pri tom notorne laži o masovnom izgonu Srba ili pokušajima da ga se likvidira.

Link na YouTube na video "Momčilo Krajišnik naredio Srbima da odu iz Sarajeva 1996." - https://www.youtube.com/watch?v=ub5gUeBvfGk

Mišljenja sam da se po ovoj temi ni ubuduće ništa neće promijeniti i da ovakav čovjek više ne može i neće izvoditi moje pjesme, a pogotovo one o Sarajevu jer ih niti zaslužuje niti ih je vrijedan te namjeravam uložiti sve zakonske mogućnosti da ga u tome spriječim.

Moralni lik i djelo dr. Neleta također ilustrira i njegov očajnički napor da poslije 15 godina narodnjačkog staža i otkaza u bendu Emira Kusturice, gdje je također bio suspektan na malverzacije, nezakonitim radnjama stekne pravo na 50 posto mojih djela, iako je njegov udio u stvaralaštvu benda daleko, daleko skromniji. Za vjerovati je da je samo teška muka natjerala našeg doktora da posegne za djelima benda koji svu inspiraciju i emociju i danas crpi iz Sarajeva, grada Oskarovca Danisa, nagradama ovjenčane Jasmile ili neponovljivih Dubioze i Štuka, tog njemu i danas odioznog mjesta u koje bi on, kako kaže, ušao samo na tenku.

A sada da se referiram na drugu tezu koju dr. Nele brani u svom dopisu te da jednom zauvijek razjasnimo koja su to djela Zabranjenog pušenja za koja mi moj bivši pjevač dopušta da imam prava.

Pjesme kojima je većinski autor Davor Sučić: Selena vrati se Selena, Kino Prvi maj, Stanje šoka, Lutka sa naslovne strane, Dok čekaš sabah sa šejtanom, Ibro Dirka, Baš čelik 1&2, Brut, Ujka Sam, Kažu mi da novog frajera imaš, Gospođa Brams, Hadžija il bos, Kako je Velika Britanija postala probušeni dolar, Murga drot, Balada o Pišonji i Žugi, Manijak, U lošoj formi sam (Fikreta), Srce ruke i lopata, Guzonjin sin, Pišonja i Žuga u paklu droge, 12 sati, Na straži pored Prizrena, Zvijezda nad Balkanom

Pjesme kojima je većinski autor Nenad Janković: Anarhija All Over Baščaršija, Abid, Put u središte rudnika Kreka Banovići, Šeki is on the road again, Čejeni odlaze, Nedelja kad je otiš'o Hase, Dan Republike, Kanjon Drine

Pjesme kojima su većinski autori ostali bivši članovi grupe: Neću da budem Švabo u dotiranom filmu, Pamtim to kao da je bilo danas, Djevojčice kojima miriše koža, Dok jezdiš ka Alemanji, Ja imam kuhinju, Učini da budem vuk, Radost prvog žita, Sanjao sam noćas da te imam, Meteor, Piccola storia de grande amore

Pjesme u kojima nije moguće odrediti većinskog autora: Pklatovi 1 & 2 (Autori Nenad Janković i Davor Sučić u omjeru pola-pola)

Pjesme drugih autora: Zenica Blues (Johnny Cash, tekst Davor Sučić), Dobri jarani (Lennon-McCartney, tekst Davor Sučić), Javi mi (Lou Reed, tekst Davor Sučić)

Gornji navodi mogu se provjeriti iz prijava predanih u SOKOJ u periodu od 1984. do 1990. godine, uz napomenu da se muzika vrednuje sa 50%, tekst sa 25% te aranžman sa 25%. Prijave možete pogledati i preuzeti na linku:

Prijave djela grupe Zabranjeno pušenje SOKOJ-u od 1984. do 1990. - https://u.pcloud.link/publink/show...

Čini mi se ipak da u projektu Rock El Classico mojih pjesama registriranih u autorskoj agenciji ima malo više od 2, kao što doktor obmanjuje javnost. Radi se o Pišonji, Fikreti, Ibri Dirki, Hadžiji, Zvijezdi nad Balkanom što vremenski čini više od pola projekta Rock El Clasico. Na to sam skrenuo pažnju i organizatorima koncerta u Zagrebu.

Link na dopis organizatoru koncerta u Hali u Zagrebu - https://u.pcloud.link/publink/show...

Ovim podacima, nadam se da sam konačno uspio razriješiti i taj vječni misterij oko Neletovog autorskog učešća u radu Zabranjenog pušenja prije 1992.

Ali mi idemo dalje u analizu elaborata našeg Neleta. Brend i ime Zabranjeno pušenje je već petnaest godina zaštićeno u cijelom svijetu zbog čega dotični sve ove godine i nastupa isključivo pod svojim imenom, iako je određenih incidenata na koje smo morali reagirati ipak bilo.

Tko nastupa na ovom koncertu (slika 3)? Možda još dodati Bijelo dugme, Divlje jagode...

Nastupa Nele Karajlić, ali je na plakatu istaknuto nešto drugo. Spisak mojih pjesama ne bih komentirao. (slika 4)

Na ovom plakatu (slika 5) smo i ja i cijeli moj bend. Mi toga dana nismo bili tamo niti smo trebali biti tamo niti nas je itko kontaktirao oko ovog nastupa.

Autorska djela kojima nije vlasnik

Također, činjenica da je dr. Nele u Srbiji registrovao pravo na proizvodnju papirne galanterije te hardwarea i softwarea sa našim imenom više govori o njegovoj finansijskoj situaciji, nego o pravu da ime i autorska djela kojima nije vlasnik nezakonito koristi u poslovnim transakcijama, a istovremeno je i ružno i tužno da se snimci koje je zajednički finansiralo prijeratno Zabranjeno pušenje brutalno pokradu i prenesu na druga pravna i fizička lica bez znanja i dopuštenja tadašnjih članova Zabranjenog pušenja koji su i danas vlasnici istih.

Link na ugovor kojim je Nele Karajlić prodao prava koja mu ne pripadaju - https://u.pcloud.link/publink/show...

Link na dokumente iz kojih se vidi da je ime Zabranjeno pušenje moje vlasništvo na području EU, USA, Australije te svih zemalja bivše Jugoslavije - https://u.pcloud.link/publink/show...