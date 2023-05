Tina Tarner otkrila u memoarima: Razmišljala i o potpomognutom samoubistvu

Tina Tarner (Turner) u 84. godini preminula je u Švicarskoj, svojoj drugoj domovini, u kojoj se odavno skrasila sa suprugom, njemačkim producentom Ervinom Bahom (Erwin Bach).

Pomišljala na najgore

Ona je u svojim memoarima, objavljenim prije pet godina, otkrila kako je u jednoj fazi svog života pomišljala i na najgore, no spasio ju je upravo voljeni suprug, doniravši joj svoj bubreg.

Ispričala je kako je bila već ranije pobijedila rak i preživjela moždani udar i, baš kada je povjerovala da se njeno zdravlje popravlja, otkazali su joj bubrezi.



- Moji bubrezi su radili s 20 posto kapaciteta i brzo su propadali do decembra 2016. Preda mnom je bio izbor: redovne dijalize ili transplantacija bubrega. No, izgledi za donora bili su slabašni. U to doba Švicarska je po broju donora bila među najnižima u Evropi, a to je značilo da ja, u dobi od 75 godina, nikada neću biti upisana na listu čekanja - napisala je u knjizi.

Transplantacija izvedena 2017. godine.

Bila je očajna jer su otrovi preuzeli njezino tijelo, nije mogla jesti i počela je razmišljati o potpomognutom samoubistvu. Tada je njen suprug , kako je napisala, rekao da "ne želi drugu ženu ni drugi život" i predložio da joj daruje svoj bubreg. Uprkos tome što je operacija bila opasna za Tinu, jer je imala slabo srce, transplantacija je izvedena 2017. godine.