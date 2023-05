Mladi pjevač Severin grabi ka osvajanju muzičke scene

Za samo godinu dana mladi pjevač Severin Janjetović uspio je da završi kao četvrtoplasirani u muzičkom takmičenju, osvoji Banjalučki “OSKAR” popularnosti i izda svoj singl “Demoni 2”.



- Život mi se okrenuo bukvalno preko noći. Otišao sam na audiciju za “IDJ” šou, upao u finalnih dvanaest, u velikom finalu bio četvrti, našao djevojku, raskinuo, snimio reklamu za “Bet Ole”, postao njihov ambasador i sve to sa osamnaest godina. Ponekad kad sve to saberem pomislim da živim u holivudskom filmu - kaže Severin čiji singl “Demoni 2” je za pet dana vidjelo preko 300.000 ljudi.

Kaže da je imao sreću da poslije šoua dobra ekipa prepozna njegov potencijal.

- I da rade sa mnom kako bi postao najbolja muzička verzija sebe. Od mojih producenata Veljka Fejka Karića i Milana Popovića i cijele “IDJ” ekipe do ljudi iz “BET OLE-a” čiji sam ambasador - kaže Severin.

Navodi da trenutno snima dvije nove pjesme.

- Uskoro će biti objavljene. I jedva čekam da vidim kuda će me ovaj ludi muzički put odvesti ako je ova prva godina bila ovakva. Kad sam snimao reklamu za “BET OLE” sa modelom Katty Inc koja se sa mnom pojavljuje u spotu za demone naučili su me da uvijek “Igram da dobijem”, a ja sam igrao i dobio mnogo za sada - kaže Severin.