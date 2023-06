Dejan Matić otkrio tajnu autobiografske pjesme

View this post on Instagram

- Kada sam prvi put ušao u studio dobio sam savjet od mog prijatelja i saradnika Dragana Bosanca, koji mi je rekao kako narod mora da mi vjeruje u ono što pjevam i to je jedan od savjeta koji sam baš prihvatio - ispričao je Dejan svojevremeno za Grand.

Također je otkrio koja njegova pjesma je autobiografska.

- Jedna od pjesama je u to vrijeme nastajala, kada je moja supruga bila prvi put trudna, "Ona je moja" i to se sve poklopilo i to je moja autobiografska - objasnio je pjevač.