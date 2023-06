Marija Šerifović ispunila obećanje: Posjetila Mustafu koji je spavao ispod mosta u Zenici

Njen menadžer je Mustafu, nakon Marijine posjete, odveo u obližnji restoran u rodnoj Zenici, gdje će, dokle god to on bude želio, imati besplatne obroke. Konkretno, tri dnevno.

- Mustafa je divan dečko, ovakvih primjera sigurno ima na hiljade, ali ako smo mu malkice popravili i olakšali život makar na trenutak, pa eto i tih godinu dana - rekla je Marija a zatim potapšala po srcu i prstom pokazala ka nebu.

Teška životna priča

Mustafina životna priča veoma je teška. Kao sedmogodišnji dječak ostao je bez roditelja, a ljudi koji su vodili brigu o njemu su ga od malih nogu primoravali da zarađuje. Tako je Mustafa izgubio pravo na srećno i bezbrižno djetinjstvo, ali i pravo na školovanje, zbog čega sada plaća cijenu.

- Ja sam od sedme godine pjevao na ulici. Otac mi je nastradao. Mi smo spali niz pećinu automobilom. Otac nam je poginuo, a brat i ja smo ostali živi. Imam ožiljak na licu - počeo je svoju potresnu ispovijest Mustafa.

- Tada su nas preuzeli drugi ljudi, pa smo morali raditi za druge. Ako ne doneseš dovoljno para, onda nam prijete batinama. Pa smo mi bježali od kuće. Nisam gledao da li je snijeg, kiša, spavao sam ispod balkona.

Bivša supruga ga varala

Kao vrlo mlad Mustafa se zaljubio i sklopio brak sa svojom partnericom, ali je doživio razočaranje.

- Došao sam do 17. godine. Oženio sam se i mislio sam da ću biti veseo. Žena me je varala. Volio sam je, ali sam otišao i prebolio je. Bili smo u braku tri godine. Ona i ja smo završili, nemamo kontakt. Snašao sam se. Pjevao sam po ulici, Srećko me je snimao. On je dobar i njemu se zahvaljujem. I jedna gospođa me je sklonila s ulice. Puno joj hvala. Kad je bila najveća zima, primila me je u svoj dom. Jeste da je i ona bolesna, ali kuvala mi je i brinula o meni - pričao je Mustafa sa zahvalnošću u glasu.