Tuzlanka Amna Jusić nakon "Zvezda Granda": Imala sam ponude da šetam modnom pistom

Mlada, lijepa i talentirana Amna Jusić iz Tuzle prvi put se pojavila u “Zvezdama Granda” i odmah je stigla do finala.



- Obično se ljudi prijavljuju više puta, ali eto mene je zadesila takva sreća da, kako se kaže “prvo pa muško“, odmah stignem do finalne večeri. Zaista se nisam nadala da će me moje prvo pojavljivanje dovesti do finala - rekla je mlada pjevačica i studentica za “Avaz”.