Uskoro izlaze memoari Britni Spirs, pjevačica poručila: Bolje da vam se svidi

- Naradila sam se za ovu knjigu, prošla sam kroz dosta terapije kako bi ona bila objavljena. Bolje da vam se svidi. Ako vam se ne svidi, i to je okej – poručila je Spirs u videu.

Podsjećamo, njena autobiografija bit će objavljena 24. oktobra. Zvat će se "The Woman in Me", a na naslovnici je poznata crno-bijela fotografija Spirs u toplesu snimljena 2001. godine.