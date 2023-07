Dok traje štrajk u Holivudu: Kijanu Rivs okupio stari bend

Davne 1991. Rivs je osnovao grupu "Dogstar" s Robertom Malhausom (Mailhouse), kojeg je upoznao u trgovini i zbližio se s njim zbog hokeja, dok su se Bret Domros (Domrose) i Greg Miler (Gregg Miller) pridružili kako bi upotpunili bend. Bend je bio aktivan od 1991. do 2002., imali su brojne nastupe uživo te su izdali i dva studijska albuma "Our Little Visionary" iz 1996. i "Happy Ending" iz 2000.

Rivs je svirao bas gitaru, a bio je i prateći vokal. Godine 2002. grupa je prestala s radom jer je Rivs počeo stvarati ime u Holivudu. "Dogstar" se nakon pauze ponovno okupio za nastup na muzičkom festivalu "BottleRock Napa Valley" u maju ove godine, a u utorak su odsvirali svoj prvi samostalni koncert u više od 20 godina u "The Roxyju" u Los Anđelesu.

Na koncertu su također predstavili novi singl "Everything Turns Around", koji izlazi u srijedu, i najava je novog albuma "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees", koji bi trebao biti objavljen 6. oktobra. "Dogstar" također planira turneju od 25 nastupa u Sjevernoj Americi i Japanu.

- Uzbuđeni smo zbog ovoga - rekao je Domros prije nego što je bend odsvirao novi singl.