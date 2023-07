Hanka Paldum uoči sarajevskog koncerta: Trema me natjerala da budem najbolja

Karijera primadone bh. narodne muzike i sevdaha Hanke Paldum traje već decenijama, koju je uspješno gradila samo na kvaliteti pjesama, bez skandala i tračeva.

Povod za razgovor s njom je solistički koncert koji će Hanka pokloniti svom gradu, u nedjelju, 30. jula, ispred Sarajevske vijećnice.

Divna konekcija

- Nakon dugo vremena ponovo pjevam u Sarajevu. To je za mene posebno i značajno, jer su mi priuštili prijatelji grada Sarajeva, ljudi koji poštuju i cijene moj rad, podržavaju me tokom moje karijere, s kojima imam divne konekcije i saradnju. Tu bih spomenula, prije svega, Jasmina Durakovića koji se svojevremeno odvažio da napravi serijal koncerata u Sarajevu s velikim sarajevskim imenima poput rahmetli Safeta Isovića, Kemala Montena, a tu smo bili i Halid Bešlić i ja. On je to ponovo pokrenuo i sada se ukazala prilika da se, u sklopu Baščaršijskih noći, organizira moj solistički koncert.

Kako se pripremate za tu noć, hoćete li spremiti poseban reportoar pjesama ili će to biti uobičajeno što pjevate na svojim nastupima?

- Pjevat ću ono po čemu sam prepoznatljiva, pjesme koje decenijama moj narod voli i pjeva sa mnom na svim mojim nastupima.

Kažu da je najteže pjevati svom gradu. Imate li tremu, bez obzira na Vašu dugogodišnju karijeru?

- Od prvog momenta kada mi je javljeno, kada je dogovoreno da ću imati koncert, odmah sam počela razmišljati o tome. A sve proizlazi iz moje velike odgovornosti u svim sferama svog života, pa i karijere. Zbog toga, naravno, imam određenu dozu treme, one pozitivne treme koja me tokom cijele karijere tjerala da budem bolja, ustvari, da budem najbolja. A, koliko uspijevam u svemu tome, odlučuje samo narod. Sarajevo i Sarajlije su mi uvijek davali pokretačku energiju. Eto, zbog toga imam i tremu i odgovornost.

Samo ljubav

Kako objašnjavate svoju enormnu popularnost u Hrvatskoj?

- Vjerovatno ljudi u toj državi prepoznaju kvalitet, to im se sviđa, možda se pronalaze u mojim pjesmama. U Hrvatskoj vole istinske i prave pjevače, posebno kada je riječ o sevdalinci. Od samog početka moje karijere imala sam sreću da me tamošnji urednici radio i TV stanica vole, njihovi muzički kritičari poštuju. Ja sam 1982. godine prvi put imala koncert u Lisinskom, što je tada bilo nezamislivo za jednog pjevača narodne muzike. Jednostavno, kuriozitet. Taj koncert je snimao tadašnji Radio Zagreb, a sve kritike su bile veoma pozitivne. Nakon rata moj tim ljudi ih je, 1996., pozvao i pitao za organizaciju mog koncerta, za termin. Njihovo prvo pitanje je bilo, da li još pjevam onu lijepu pjesmu. I, eto tako traje naša zajednička ljubav.

Hanka Paldum nam je na kraju rekla da se uoči predstojećeg sarajevskog koncerta osjeća kao da je na početku karijere, da se ni u jednom trenutku ne smije opustiti, i da te večeri širi ljubav i samo ljubav.

Kakav će biti Vaš stajling za sarajevski koncert?



- Još nisam odlučila, jer se sve vrti oko probe s Narodnim orkestrom muzičke produkcije RTV BiH, naravno, uz pomoć mog harmonikaša Samira Hodžića i gitariste Almira Ake Hukelića te moja dva bek vokala Ajsele i Medine. A izbor garderobe će biti u dogovoru s mojim kreatorima, možda i meni samoj iznenađenje.