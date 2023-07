Željko Samardžić otkrio zašto dugo nije pjevao u Sarajevu

- Moj posljednji veliki koncert u Sarajevu je bio prije 14 godina. Uvijek se rado sjećam spektakla u Zetri. Godine su prolazile, a ja sam sa nestrpljenjem očekivao jedan ovakav poziv iz Sarajeva. Mislio sam da će me zvati za Novu godinu ili slične manifestacije. To se nije desilo. Pao mi je kamen sa srca kada su me nazvali sa manifestacije "Street Food Market". Jedva čekam nedjelju. Sa bendom sam dobro uvježban, već 90 dana radimo skoro svaki dan. Svima u nedjelju obećavam dobar provod i nezaboravnu noć – kaže Samardžić.

- Volim dobro jesti. Trudim se da budem fit. Imam svoje faze. Ljubav prema hrani dovela me prije nekoliko godina do nekih 110 kilograma. Za moju visinu to je stvarno bilo previše. Nisam mogao ni sjediti dugo u društvu. Ipak, sada je to prošlost i zahvaljujući liposukcijskoj dijeti smršao sam 25 kilograma u dva mjeseca. U prvih 14 dana izgubio sam deset kilograma, što mi je dalo motivaciju za nastavak.

25 kilograma

Iako su mnogi skeptici govorili da je to samo voda i početni rezultat, gubitak težine se nastavio i izgubio sam ukupno 25 kilograma. Da ne spominjem da su moje razine šećera i masnoće sada savršene, a krvni pritisak normalan i stabilan. Imam više energije i entuzijazma. Poznati nutricionist Giovanni K. Mandra riješio je moj problem, a on je u mršavljenju pomogao i Kaliopi i bivšoj hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović – govori Željko.