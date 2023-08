Umjetnica na dedu: Ovo je lijepa unuka Nedžada Salkovića

Njih dvije su zajedno s Hankom Paldum obradile i snimile obradu sevdalinke „S one strane Plive“, a istu su zajedno s Hankom otpjevale na njenom solističkom koncertu u Sarajevu.

-Nas dvije smo išle u osnovnu školu, pa u srednju školu, a onda smo na različitim mjestima završile Muzičku akademiju, da bi se potom zajedno zaposlile u istu muzičku školu. Dakle, naše poznanstvo, naše prijateljstvo datira još od malena. Ovaj duet s Hankom Paldum je kruna našeg dosadašnjeg bavljenja sevdahom, obzirom da smo mi više okrenute klasičnoj muzici - ispričala nam je Dženana Šehanović Sarajlić.

-Obzirom da klasična muzika, kao ni sevdah posebno u našem aranžmanu, nije za neke velike široke mase, tako da su se u našem slučaju ta dva žanra jako dobro uklopila. Ssevdah i klasiku spajamo u jedno, a time se nismo krenule baviti zbog neke popularnosti i novca, već zbog ljubavi prema muzici i očuvanju naše muzičke tradicije - rekla nam je Dženana Huseinagić.

Kombinacija s klasikom

Na pitanje da li bi, ako bi im neko ponudio dobre novce, snimile jedan tipični turbo narodnjak, Dženana Šehanović Sarajlić je odgovorila:

-Ne, nikako. Nas dvije, prije svega, veoma cijenimo ono za šta smo se školovale. Ne potcjenujemo nikoga i ništa, ali nas dvije smo se opredijelile da budemo ozbiljni muzičari, da se bavimo klasičnom muzikom. A, ovaj sevdah koji radimo i snimamo mi u biti kombinujemo s klasikom. Po meni ovo što mi radimo je jedan novi pravac izvođenja sevdaha. Božo Vrećo, Amira Medunjanin, Divanhana, Damir Imamović sevdah prezentiraju također na jedan drugačiji način, ali mi nekako radimo sve to na samo nama svojstven način, jer niko do sada nije kombinovao sevdah i klasiku. Nama to dobro ide u a u zadnje tri godine objavile smo dva albuma za Hayat produkciju.