Nakon što joj je ugašen YouTube kanal: Karleuša progovorila o ucjenama

YouTube kanal pop zvijezde Jelene Karleuše je ugašen, nakon što je Aleksandar Radulović Futa, suprug pokojne Marine Tucaković, kanal prijavio, odnosno na njega je stavljena restrikcija zbog navodne zloupotrebe autorskih prava. Konkretno, kanal je tri puta „strajkovan“, što je značilo automatsko gašenje istog.

Futa navodi kako je riječ o “zloupotrebi autorskih prava” koje ima njegova pokojna supruga na Jelenine pjesme, ali nije jasno zbog čega jer je Karleuša uredno platila svaki tekst pjesme koji joj je Marina napisala.

Futa je ovim povodom izjavio sljedeće:

– Tačno je. Ima raznih ljudi kojima će sada biti ugašeni kanali. Ne znam ni koje pjesme, ni koji ljudi, ni koji kanali, to radi ekipa u moje ime. Ne znam pojedinačno. Ima ih dosta. U pitanju je Zakon o autorskim pravima koji konačno ima funkciju da zaštiti autore, jer ovaj javašluk koji se tiče prisvajanja autorskih prava od strane pjevača nema smisla. Taj Zakon to rješava, komplikovano je. Meni je moj tim to tako objasnio, ja poštujem autorska prava koja se tiču Zakona – autorska prava Marine Tucaković i Milana Laće.