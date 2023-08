DJ-u slomili ruku u Hrvatskoj: "Ne mogu da vjerujem da sam udaren zato što sam homoseksualac"

DJ Pierre Hache, poznatiji pod umjetničkim imenom Kiddy Smile, doživio je incident na festivalu u Hrvatskoj sa nepoznatom osobom iz publike. Muškarac je, kako navodi Smile, prvo vrijeđao njegovog prijatelja, a zatim i njega.

- Ne mogu da vjerujem da moram da se oglasim o ovome, ali mislim da je bitno da se zna šta se dogodilo. Osjećaji su mi pomiješani, a ruka slomljena - započeo je, piše 24sata.hr.

- Nastupao sam na jednom festivalu u Hrvatskoj, a mog su prijatelja nazivali pogrdnim imenima zbog njegove seksualne orijentacije. Neki muškarac ga je napao, a on je već imao loš dan. Prišao sam mu i pitao ga zašto je prozivao mog prijatelja. Ovo se sve dogodilo u bekstejdžu. Muškarac je imao narukvicu za izvođače, pa sam ga pitao s kim je došao. Počeo je da viče na mene i udario me. Pokušao sam da ga zaustavim, ali me udario još jednom. Tada sam izgubio kontrolu i srušio sam ga na pod. Došlo je obezbjeđenje i smirilo ga. Bio sam vrlo uznemiren jer sam bio na lijepom festivalu i super se provodio sa svojim prijateljem.