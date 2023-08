Žena što je starija je otpisanija, muškarac što je stariji, on je šarmantiji nema veze što smrdi

Pjevačica Nina Badrić (51) prokomentirala je današnje standarde ljepote. Ona smatra da se današnje djevojke operiraju kako bi izgledale lijepo na Instagramu.



- Jedan ogroman je presing na žene da moraju biti jako lijepe, jako savršene, jako sve iste, sve slične i da je to onda jedan prototip prave žene. Danas te svijet traži da budeš instagramski popeglan i zapravo se mnoge cure operiraju da bi bile lijepe na Instagramu. Samo ne znam koliko ljudi shvaćaju da Instagram nije real life, nego je to nešto gdje svi možemo lagati, svi možemo muljati - rekla je pjevačica za In magazin.