Hanka Paldum ne miruje: Pakuje kofere za Njemačku i Hrvatsku

Nakon što je ovoga ljeta održala sjajan koncert u svom Sarajevu, na zatvaranju Baščaršijskih noći, kraljica sevdaha Hanka Paldum nastavlja s novim koncertima u septembru.



Tako će 16. septembra sa svojim orkestrom kojeg predvodi Samir Hodžić održati koncert u Njemačkoj, u gradu Neuburg an der Donau, gdje će nastupiti u popularnom ugostiteljskom objektu "Haus am See Joshofen" i prirediti večer sevdaha i narodne muzike.

Tradicionalna manifestacija

Nakon koncerta u Njemačkoj, Hanku očekuje koncert u Hrvatskoj, 30. septembra, na tradicionalnoj manifestaciji Dani Miholja, kada svoj dan slavi Općina Sračinec, nedaleko od grada Varaždina.