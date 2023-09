Pjevač prije koncerta u Ljubljani završio u Hitnoj pomoći: Malo su me nafilovali infuzijama

Pjevač nekada popularnog "Tutti Frutti Banda" Ivo Amulić (61) je ovog ljeta bio na turneji s klapom "Rišpet", tokom koje je imao i zdravstvenih problema. Za IN Magazin je otkrio da je prije nastupa na Križankama završio u Hitnoj pomoći u Ljubljani.

- Imao sam nekih zdravstvenih problema, to je sada iza mene U svakom slučaju, to jutro, prije nastupa, završio sam na Hitnoj pomoći u Ljubljani, malo su me nafilovali infuzijama. Međutim, koncert je na kraju ispao super, ništa se ne propušta kod nas - rekao je.