Lepa Brena dobro čita Bobu: Čim me zovne Fahreta, znam šta me čeka

Lepa Brena i Boba Živojinović preturili su iza sebe toliko lijepih stvari tokom zajedničkog života.

Naravno, bilo je i onih teških.

U oba slučaja, kako je Lepa Brena otkrila za Blic, važno je imati partnera.

-Sami znate koliko danas ima ljudi na planeti i bez obzira što se drže za ruke, slikaju na Instagramu kako je njena glava na njegovom ramenu i imaju osmijeh, energija među njima pokazuje da li se vole i poštuju. Boba i ja smo kompatibilni bez obzira što se ne držimo za ručice i ne ljubimo tako u javnosti - tvrdi najpoznatija jugoslovenska pjevačica.

Lepa Brena je Bobu upoznala slučajno.

-Bobu sam sasvim slučajno vidjela na naslovnoj strani TV dodatka, bio mi je slobodan dan i mogla sam da prelistam novine što nije bio slučaj jer sam imala po dva koncerta dnevno. Drug mi kaže: ‘To je naš najbolji sportista’, a ja uzvratim – što je sladak, baš bih voljela da ga upoznam. I valjda je kosmos čuo, zato pazite šta govorite (smijeh). Na premijeri u Domu Sindikata bili smo u bekstejdžu i meni Bata Živojinović kaže – ‘Šta stojiš ovdje, idi tamo, došao Boba Živojinović’. Ja ga se sjetim sa naslovne i kažem ako je to taj – idem ja. I probijem se kroz masu da stignem do njega, on stoji u nekom bež mantilu, naslonio se na vrata. I ja kažem: Pa dobro gdje si ti do sad? On se tu nasmijao, kaže: ‘Pa tu sam'”, ispričala je Lepa Brena.

Poslije toliko godina u braku, pjevačica tvrdi da sjajno čita muža.

-Čim nema da me zove Beki, već Fahreta, onda znam dokle smo stigli - s osmijehom je otkrila muzička zvijezda.