Božo Vrećo sretan: Napokon ću opet jahati i provesti vrijeme sa konjima

Napokon ću opet jahati i provesti vrijeme sa konjima.

Skadarsko jezero je moj san i ovim spotom započinje moja divna priča da ekraniziram sve pjesme na moj način, rediteljski onako kako vidim kadrove, onako kako ja to vidim dok pjevam i pišem i komponujem pjesme i to me najjače raduje jer je moja umjetnost sada još nesputanija i sveobuhvatna - poručio je pjevač.