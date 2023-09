Kemalu Malovčiću oduzeta vozačka dozvola u Austriji: "Šarao" sam po putu, mislili su da sam pijan

Cijelo ljeto su bili najavljivani koncerti legende narodne muzike Kemala Malovčića po BiH. U posljednji momenat svi koncerti su otkazani, a onda su krenula nagađanja kako je Kemal bolestan, kako ne može više da se kreće, da je na izmaku životne snage.

Doduše, jeste da je Kemal u godinama, ali još uvijek je dobrostojeći, zdravlje ga još uvijek dobro služi, a kada smo ga pozvali, bio je još uvijek pospan.

- Evo, baš prije desetak minuta sam ustao. Jednostavno odmaram, uživam u ovim mojim godinama života i ne dozvoljam nikom i ništa da me iznervira. Dosta sam se ja naputovao, nahodao, napjevao, neka sada ovi novi naraštaji pjevaju. Ja kada sam snimao i pjevao, muzika i pjevač se poštovao. Ovo danas je sve otišlo u pogrešnom smjeru, od pjesama, pjevača, nastupa - rekao je Malovčić za portal "Avaza".

Pitali smo ga koji je bio pravi razlog otkazivanja njegovih ljetnjih nastupa, a on nam je iskreno odgovorio:

- Kada su nastupi otkazani svi su počeli da pametuju, i znani i neznani. Te imam ovo, te imam ono. Razlog mog nedolaska u BiH tokom ljeta bio je taj što su mi oduzeli vozačku dozvolu u Austriji. Zaustavila me policija i kao rekli mi da sam šarao po putu dok sam vozio. Znaš ono, malo lijevo, malo desno. Prvo su mislili da sam pijan, pa kada su ustanovili da nisam, e onda su se zakačili za moje godine.

Pa, ja i danas bolje vozim od bilo kojeg mlađeg vozača. Ali, eto, sada idem od doktora do doktora, od psihologa do psihijatra da utvrde da mogu opet da sjednem za volan. Takva su ta austrijska pravila. Ja ne volim da me neko vozi, već ja sam. I čim budem opet u posjedu vozačke dozvole, Kemo će opet na put.