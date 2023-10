Emina iz Kaknja oduševila u "Supertalentu": Zbog dijagnoze nisam imala djetinjstvo

oza Morala sam se nekako kaniti svog djetinjstva. S 10 godina mi je dijagnosticirana trostruka pa zatim dvostruka skolioza. Bilo je tu još raznih dijagnoza koje su bile pretpostavljene. Prva pogrešna dijagnoza, kada je sve to krenulo, bila je da imam tumor na kičmi. Nismo znali ustvari ni šta da kažemo na to sve - rekla je.

Ona od 10. godine nosi plastični korzet koji joj je pomogao da se njeno stanje estetski riješi. Međutim, još uvijek trpi jake bolove.

Majka mi je najbolja prijateljica

- Najvjerovatnije je da ću ja cijeli život nositi korzet i raditi vježbe ukoliko želim barem estetski izgledati kao da je sve ok. U suštini, s tim korzetom sam naučila sve, on je stvarno dio mene, on je uvijek sa mnom u koferu kad putujem. Kao najveća podrška su mi svakako roditelji jer nije bilo druge nego da mi oni pomognu oko vježbi, oni su preuzeli na sebe taj sav stres. Moja majka, ona mi je najbolja prijateljica. Vjerujem da će me bolovi pratiti, a strah me da će biti veći s godinama. Zato se trudim sad u ovim godinama da budem što razbacanija, da što više putujem i hodam", kazala je.

Dodala je da joj je mnogo drago što nakon četiri godine opet u "Supertalentu.