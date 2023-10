Prvi menadžer Aleksandre Prijović otkrio kako je sve počelo

Iako mnogi nisu vjerovali u njen uspjeh, on je kako kaže, od prvog trenutka je znao da će biti velika zvijezda i sa njom sa zadovoljstvom sarađivao.

- Krenuli smo korak po korak. Najveća prednost u tom momentu je bila ta što je imala neviđeni talenat i vaspitanje koje je ponijela iz kuće. Vidjelo se odmah da je majka Borka odigrala veliku ulogu. Znao sam da će biti broj jedan, ali kada sam to govorio kolegama pitali su me da li sam normalan? Prognoza tadašnjih menadžera, ali i pjevača je bila da će ona biti samo svadbarska pjevačica. Jedino je mišljenje sa mnom dijelio Šaban Šaulić. Mnogo puta smo na tezgama pričali o njoj. Imali smo stroprocentnu njegovu podršku. Bilo je dosta podmetanja, ali je ona sve to sa lakoćom preskakala - kaže Grujić.

Kako je rekao, od prvog trenutka je pokazivala veliki potencijal i pjevala je rame uz rame, sa najvećim muzičkim imenima.