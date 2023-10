U Ženevi pronađen sat Džona Lenona, koji je ukraden prije 43 godine

Ukradeni sati legendarnig Džona Lenona (John Lennona) pronađen je u Ženevi u Švicarskoj nakon gotovo 43 godine.



Luksuzni sat brenda "Patek Philippe" Lenonu je darovala Joko Ono (Yoko Ono) samo dva mjeseca prije njegovog ubistva. Sat je bio poklon za njegov 40. rođendan.

Na poleđini je ugravirala citat iz pjesme koju je par napisao zajedno nakon razdoblja razdvojenosti.

Proizvodio se između 1950. i 1985. godine

Ovaj model sata je rijedak. Proizvodio se između 1950. i 1985. godine, ne više od devet komada godišnje. Od tada je "Patek Philippe 2499" postao kolekcionarski primjerak. U trenutku kupovine ovaj je sat vrijedio oko 75.000 dolara, dok je 2018. godine sličan sat prodan u Sotheby'su za gotovo četiri miliona dolara.

Sud u Ženevi od 7. juna 2023. godine pokušao je otkriti šta se zapravo dogodilo s ovim satom. Nakon Lenonove smrti, objašnjava se u presudi, sat je bio u vlasništvu Joko Ono. Ona ga je držala u zaključanoj sobi u svom stanu u Njujorku, zajedno s drugim vrijednim predmetima koji su pripadali ubijenoj zvijezdi.

No, sumnjalo se da ga je zajedno s još nekim stvarima ukrao Koral Karsan, koji je bio privatni vozač Joko Ono. On je bio jedan od rijetkih koji je imao pristup svim njenim sobama. No, 2006. njihov poslovni odnos je prekinut zbog toga što ju je pokuša ucijeniti i tada je deportovan u Tursku.

Godine 2010. ukradeni predmeti predani su drugom turskom državljaninu, poznatom kao Erhan G., koji ih je kasnije prodao njemačkoj aukcijskoj firmi "Auctionata AG".

No 2017. godine "Auctionata" je bankrotirala, a advokat koji je popisivao njihove zalihe pronašao je predmete koji su pripadali Lenonu i obavijestio policiju. Joko Ono je izjavila da te predmete nije dala Karsanu, iako je on izjavio da jest. Nakon toga, njemački sud 2019. godine osudio je Erhana G. na godinu dana zatvora zbog primanja ukradene robe.



Kolekcionar A. tvrdi da sati nije ukraden

Pokazalo se da je "Auctionati" prebacio 86 predmeta koji su pripadali Lenonu, iako je bio svjestan da su oni vjerovatno ukradeni. Što se tiče Korala Karsana, on je još uvijek u rodnoj Turskoj, koja ga odbija izručiti.

Pored sata, nestalo je niz predmeta, a "Auctionata" ga je zapravo prodala za 621.000 eura kolekcionaru satova poznatom kao A., za kojeg navode da je italijanski državljanin s adresom u Hong Kongu.

U junu 2014. godine, kada je A. poslao sat firmi u Ženevi na procjenu, ta je firma kontaktirala Joko Ono. Udovica je tražila da se to zadrži do povrata imovine.

Sat je "na sigurnom"

Kolekcionar A. tvrdi da sati nije ukraden te čak i da jeste Joko Ono je trebala reagovati u roku od tri godine. Sud u Ženevi odbacio je njegove argumente jer sat ukraden i zbog toga se navodi da je jedina vlasnica Joko Ono.

Što se tiče mjesta gdje se sat nalazi, odluka ženevskog suda kaže da je on još uvijek u Ženevi, "na sigurnom" kod B., advokata koji zastupa A. te da će tu ostati do dogovora što ostavlja slučaj otvorenim.