S ovom ljepoticom je Voyage u vezi: Intimni kadrovi ugledali svjetlost dana

Naime, pjevač je podijelio fotografiju sa djevojkom na kojoj se vidi kako ga ona ljubi u obraz, a ovo je ujedno i prva fotografija koju je Mihajlo javno objavio. Nije skidao osmijeh sa lica dok ga je influenserka ljubila, a ovom fotografijom je mladi Veruović pokazao koliko je sretan u novoj ljubavi.

Podsjetimo, njegovo srce je nakon raskida sa Anđelom Ignjatović Breskvicom uspjela da osvoji influenserka Tamara Kujačić sa kojom je reper već neko vrijeme u vezi.

– Jesam, zaljubljen sam. To je već javna stvar. Imam djevojku, jako mi je lijepo. Volio bih da taj dio života mog ostane privatan koliko god to može, jer to je jedina stvar koja može da bude samo moja. Ne želim više da imam stres, želim da uživam – kazao je za medije.