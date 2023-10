Marija Šerifović odgovorila Hrvatima: Narod želi Aleksandru, a protiv toga se ne može

Srbijanska pjevačica Aleksandra Prijović rasprodala je čak četiri Arene Zagreb na šta su mnogi muzičari iz Hrvatske reagovali, ali rijetko ko pozitivno.

Tim povodom je „Slobodna Dalmacija“ za komentar pitala hrvatske muzičare i kritičare od kojih niko nije imao naročite pohvale za uspjeh srbijanske pjevačice.

Mnogi od njih, navodno, nisu ni znali „šta pjeva Aleksandra Prijović“.

Povodom ovoga oglasila se i Marija Šerifović koja je otkrila kako gleda na to što neki pjevači ne cijene rad Aleksandre Prijović.

- Moj komentar na to bi bio da ja smatram da svako treba da nastupa u svakoj državi bez bilo kakvog problema. Ako naš posao ne spaja, ja ne znam ko će spojiti. Imamo primjer na mojoj numeri koja je prva u trendingu u Hrvatskoj, u prvom danu u prvih par sati. E sad, ono s čim imaju problem naši susjedi jeste to što se radi o izvođačima narodne muzike.

Da se to dogodilo nekom pop izvođaču, to vjerovatno ne bi bio problem, ali narodnjaci ih malo žuljaju. Ono što mogu da kažem jeste da je Aleksandra to svojim radom zaslužila i narod to želi da sluša, a protiv naroda se ne može. Prema tome, mi ili bilo ko može da trubi, protiv ljudske volje se ne može - rekla je Marija Šerifović.

Kako je Marija dalje istakla, nikada nije imala sličan problem u Zagrebu, već smatra da je isključivo u pitanju vrsta muzike.