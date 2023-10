Živio ono što je pjevao: Da se opet rodi Sinan bi ostavio isti trag

Kolika je legenda estradnog neba bio Sinan Sakić najbolje ilustruje podatak da iza sebe ima 29 objavljenih albuma. To znači da je od 1978. godine, kada je snimio prvu pjesmu i album, skoro svake godine objavljivao novi. Za nekoga ko je tvrdio da ne umije pjevati to je zaista impresivan podatak. U tih 40 godina karijere Sinan je uspio da otpjeva neke od najpoznatijih kafanskih himni. Pjesme “Ej, otkad sam se rodio,” “Zoko moja Zoko,” “Sve je postalo pepeo i dim,” “Sudbina me na put šalje,” “Reci sve želje,” “Pusti me da živim,” “Nemam para, nemam sreće,” “Pijem na eks,” davno su ušle u sve antologije kafanske muzike.

Jedna od tih njegovih evergrin pjesama je i „Da se opet rodim“ koju je objavio 2005. godine na albumu „Emotivac“. Pjesma priča priču čovjeka u zrelim godinama koji se osvrće na život koji je živio. Iako se nigdje u pjesmi eksplicitno ne navodi, da se naslutiti da se radi o čovjeku koji je mnogo toga prošao u životu. Imao je svojih blistavih momenata, ali i trenutaka koji mu ne služe na čast.

Sad, kada se osvrće na svo to silno i raznoliko životno iskustvo sam sebi priznaje da ne bi ništa promijenio. Jer, samo takav način života kojim je živio doveo ga je do žene koju je zavolio, koja je u najvećoj mjeri obilježila njegov život.