Benjamin Kličić nakon operacije: U Americi su me unakazili

Usljed velike američke turneje zvijezda „Granda“ Benjamin Kličić završio je u bolnici, gdje je hitno i operisan, a sad je pjevač progovorio o svom zdravstvenom stanju i otkrio da su mu odsjekli dio pluća.

Benjamin je istakao da je problem sa plućima imao godinama i da se uspješno borio s tim, kao i da se nije nadao da će mu baš u Americi zbog toga „život visiti o koncu“.

-Upravo u Americi mi desilo nešto što sam imao kao mali a to se zove pneumotoraks. U kratkim crtama to je kada se pluća u mladosti prebrzo šire, a prsa ne i tad dolazi do pucanja tih „stijena“ od grudnog koša, a onda vazduh prolazi i stiska pluća i ako se ona ne šire dovoljno, dolazi do kolapsa i dišeš pomoću aparata čitav život. Hvala Bogu da sam to svaki put rješavao na vrijeme – ispričao je Benjamin i dodao da su ga Amerikanci operacijom unakazili.