Dženan Rakić uz pjesmu "Most": Kosu sam donirao djeci oboljeloj od raka

Pjesma "Most" oduševila je njegove fanove koji su s nestrpljenjem čekali da čuju kako će to Dženan zvučati, ne pod mentorstvom Đorđa Davida, nego Milija, koji mu je "skrojio" ovaj hit.

Dženan iza sebe ima filmsku priču - on je od uličnog pjevača došao do jednog od favorita u prestižnom muzičkom takmičenju. Prije nekoliko dana je izašao i njegov prvjenac. Na ulici je, govorio je, svirao da bi zaradio za školovanje, a danas je već poznato ime na regionalnoj estradnoj sceni.

Dženan Rakić, roker iz Bihaća, obilježio je, sasvim sigurno, proteklu sezonu takmičenja "Zvezde Granda". Iako je ušao u top četiri, mnogima je upravo on bio favorit za titulu pobjednika. No, nažalost, izmakla mu je. Iako je u startu bio razočaran, danas, s ove distance, za "Zvezde Granda" ga vežu samo lijepe uspomene.

- Saradnja s „Grandom“, kako kroz takmičenje tako i danas, teče u najboljem redu. U planu imamo još projekata. Tu su svim talentima vrata širom otvorena, tako da i mi rokeri možemo naći mjesto u takvoj produkciji bez ikakvih problema.

Pjesma "Most" urađena je baš po njegovom ukusu.

- Muziku je radio Aleksandar Milić Mili, tekst također Mili, uz pomoć Ljiljane Jorgovanović i Saše Lazića, dok aranžman potpisuju Mili i Ivan Milosavljević Milke. Utisci nakon izlaska pjesme su više nego odlični. Drago mi je što moj prvjenac publika već rado sluša, ali i moje kolege - kaže nam Dženan.

A danas, s ove distance, ne žali što nije pobijedio.

- Nažalost, nisam prošao u top četiri, ali to nije umanjilo moj elan za rad nakon takmičenja, jer prava borba je upravo kada se kamere ugase i prestane blještavilo takmičenja.

O tome u kakvim je danas odnosima s mentorom Đorđem Davidom, Dženan kaže:

- Naš odnos je ostao isti kao i u takmičenju, redovno se čujemo, pa i viđamo, razmjenjujemo mišljenja...

Rakić je nedavno uplovio u bračne vode. No, pisalo se kako je to bilo tajno vjenčanje.

Dugogodišnja želja

- Vjenčanje stvarno nije bilo tajno, već samo u krugu najbližih prijatelja i porodice - dodaje on.

Ovaj popularni Bišćanin, koji je bio prepoznatljiv po svojoj dugoj kosi, nedavno ju je donirao.

- Kosu sam donirao za pravljenje perika djeci oboljeloj od raka. To mi je bila dugogodišnja želja i ostvario sam je. Riječ je o organizaciji "Srce za djecu", putem koje sam donirao kosu, a apeliram na sve one koji imaju "višak" kose da to i urade. Osjećaj je, uistinu, predivan i srce mi je puno - kazao nam je Dženan Rakić.