Lepa Brena vinula Aleksandru Prijović u nebesa: Iziritirala je mnoge svojim uspjehom, mora biti jaka

Lepu Brenu na beogradskom aerodromu večers su "uhvatile" novinarske ekipe.

Ona se za "Blic" kratko osvrnula na nedavno proslavljeni rođendan, ali i na ogromni uspjeh Aleksande Prijović, koja je jedna od top tema u posljednje vrijeme zbog rušenja rekorda i rasprodavanja koncerata širom regiona.

Čovjek se lijepo osjeća

- Poželjela sam sebi da bude ovako i da traje, da se čovjek lijepo osjeća, da ste u fit formi, da djeca napreduju i rastu, da imamo što više unučića, da Aleksandra održi dva miliona koncerata i da ih još sve više nervira - rekla je Lepa Brena dok ju je suprug Boba Živojinović čekao.



Otkrila je i zašto je plakala na koncertu Aleksandre Prijović.

Ona je veliki borac

- Postoje dva razloga zašto majke plaču. Prvi je što je svaka majka sretna što joj se kćerka udala i što sada ulazi u novi, jako lijep perod života. Drugi razlog zašto majke plaču je kada pomislim šta sve čeka to moje dijete, odmah mi se plače, zbog toga sam i plakala na koncertu. To je za mene jedna veoma emotivna priča i Aleksandra i Filip su na tome radili zaista dugo. Ona je veliki borac, jedna topla, nježna žena i onda kada sam pomislila šta će sve da doživi i koliko jedan uspjeh može da iziritira ljude, a ja sam kroz sve to prošla, pa sam mogla da joj da neke savjete. Kod nas ne postoji veliki broj ljudi koji su napravili veliki uspjeh i ne postoji puno ljudi koji mogu da traju 30 godina - rekla je Lepa Brena.

Na kraju je poručila Aleksandri da bude jaka i da uživa u svim svojim uspjesima.