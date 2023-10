Godinama su prijatelji, ali Dragana Mirković nije prihvatila ovu ponudu od Van Dama

Svima je dobro poznato da su folk diva Dragana Mirković i holivudski glumac Žan Klod Van Dam godinama dobri prijatelji, a pjevačica je svojevremeno otkrila kakvu je ponudu dobila od njega i zašto ga je odbila.

Veliki prijatelji, ali...

Muzička zvijezda je jednom prilikom istakla da su njih dvoje veliki prijatelji, ali da nikada nije pomišljala da koristi to prijateljstvo da bi se promovisala.

Dragana Mirković je istakla da nikada nije razmišljala da snimi film o sebi, ali i otkrila da joj je Žan Klod Van Dam ponudio i da snime duet, što je ona odbila.



Nije bila zainteresirana

- Nisam zainteresovana za film. Neko bi na mom mjestu mnogo toga uradio, ali ja ne. Neko bi snimao i sa svjetskim zvijezdama pjesme, pojavio se na filmu i svašta nešto, a ja prosto ne. Ljude koje upoznam zavolim kao prijatelje. Meni je Van Dam nudio neke stvari, ali meni to ne pada na pamet apsolutno. Jer ako smo prijatelji, onda smo samo prijatelji. Neko bi možda pomisliio da sam iskoristila priliku što smo prijatelji, ali kod mene to ne dolazi u obzir - rekla je ona i otkrila zašto je odbila glumca:

- Nudio mi je da se pojavim u njegovom filmu, a ja sam mu otvoreno rekla da neću. Ponudio mi je da snimo zajedno pjesmu na francuskom. I dan danas je imam u telefonu, ali sam mu rekla nema šanse. Ja ne znam ni da se smijem na francuskom, a kamoli da pričam. On je to želeo zbog mene jer njemu to apsolutno ne treba - navodi Dragana.