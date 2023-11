Jelena Karleuša: Birala sam bogate muškarce, luzeri tvrde da sam sponzoruša

-Za razliku od nje koja je uvijek bila ta koja se busala u grudi, da će ona da bude taj provajder, ja smatram da je ona bila budala što je bila veći muškarac od muškaraca. Sa druge strane, smatram da pružanje ženi i kroz materijalno treba da bude pokazatelj ljubavi muškarca prema jednoj ženi. Zato što, ako ja mogu da se borim, radim, zarađujem i da pružim muškarcu, a on isto to meni ne može da pruži, onda nisam ja sponzoruša nego je on luzer, i on je slabić. I ako ja od njega tražim da mi nešto pruži, to ne znači da sam ja neko ko gleda materijalno nego sam ja neko ko gleda da nađe muškarca koji će toj porodici sutra donijeti i hljeb i platiti račune, i odvesti na more i tom djetetu školu, garderobu i tako dalje… I ako ja tražim to od muškarca, a muškarac ne može da pruži jednoj ženi, nisam ja pogrešna, nego je on nesposoban. Uvijek će oni muškarci koji su nesposobni, žene koje traže ove stvari od muškaraca, samo oni nesposobni će reći da je, kakav odvratan izraz - sponzoruša. To su osmislili luzeri, muškarci koji su nesposobni da stvore. Muškarci koji mogu da se bore, da stvore, da naprave, nikada neće reći za jednu ženu da je materijalista - rekla je Jelena i dodala:

- Ja sam uvijek birala muškarce koji imaju puno novca! Savjetujem žene da biraju one s manjim emocionalnim momentom, ne mora da bude lijep, ali mora da bude vrijedan. Žena treba da se zaljubi u muškarca koji je vrijedan, radan - poručuila je JK.