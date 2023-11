Kada se probudim, prvo poljubim svoju ženu i kažem joj da je volim

Gdje god da se pojavi srbijanski pjevač Darko Lazić izaziva pažnju javnosti. Tako je nedavno bilo i na njegovom nastupu u njemačkom gradu Dortmundu, na koji je i ovaj put stigao u pratnji supruge Katarine.

- Ma ne pušta me više nigdje samog. Šalim se, naravno. Kada joj to njene obaveze dozvoljavaju, putuje sa mnom, a meni je uvijek drago kada je pored mene - rekao je na početku razgovora za „Dnevni avaz“ ovaj popularni pjevač.

Bez skandala

Mnogo putujete, radite, otkud sva ta silna energija?

-Da, baš je to tako. Kada bih mogao, ja sam da sve to stignem, imao bih posla svakog dana. Ali, i mene već pomalo stiže umor, pa sve to nekako raspodijelim, da publika to ne osjeti. Ima još u meni dosta tog mladalačkog duha, pa se ne dam.

Ali, uz sve to prate Vas i skandali?

-Znate kako, ja uvijek kažem da ovaj naš posao ne može bez skandala. Bez obzira kako i koliko se neko od javnih ličnosti trudio, uvijek bude skandala. Neki su namješteni, neki su brutalno izmišljeni, ali samo onaj koga sve to dotiče zna gdje je istina. Naravno, da ne smijemo zaboraviti ni lijepe stvari koje nam se dešavaju. Ali, sve je to u sklopu posla i tako valjda mora i treba da bude. U životu se ništa slučajno ne dešava.

Kako Vi izlazite na kraj na istinitim ili neistinitim tekstovima o Vama?

- Ujutro kada se probudim, poljubim svoju ženu, kažem joj da je volim, zahvalim dragom Bogu da sam živ. Onda zajedno doručkujemo, odem na trening i kasnije sve druge obaveze.