Zavšen koncert "Tri Tenora": Sarajevska publika ih ispratila gromoglasnim aplauzom

Program se sastojao od 24 kompozicija, od najpopularnijih operskih arija („E lucevan le stele“, „La done e mobile“, “Nessun dorma“, „Di quella pira“, “Vesti la giubba”...), preko popularnih napolitanskih pjesama („Caruso“, “O, sole mio“, „Con te partiro“, „Mamma“ , „Torna a Surriento“, „Non ti scordar di me“, „Granada“...), pa sve do dueta iz „The Phantom of The Opera", a počeo je kompozicijom “William Tell “- Overture.