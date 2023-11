Semir Jahić za "Avaz": Oženio bih pjevačicu

Semir Jahić, bh. pjevač mlađe generacije, osvaja srca ljubitelja narodne muzike gdje god da se pojavi. I on pripada plejadi onih koji dolaze iz Srebrenika, grada „rasadnika dobrih i kvalitetnih pjevača“. A proslavio se učešćem u "Zvezdama Granda".

Sugrađani ga vole

- Sjećam se kada su me moji dobri prijatelji prijavili da se takmičim kao dječačić na takmičenju pjevača amatera u Domu kulture u Srebreniku. Ja sam po prirodi bio veoma stidljiv, ali oni su znali da dobro pjevam i prijavili su me. Tada nas nije bilo mnogo, možda desetak nas koji smo dobro pjevali. Ja sam se poslije preselio u Njemačku i znao sam ko dobro pjeva i to je to. Kada su takmičenja krenula 2014., prvi je bio Mirza Selimović, 2015. prijavim se ja... E, onda su krenuli neki novi klinci iz Srebrenika da se prijavljuju i tek tada su BiH i region vidjeli koliko Srebrenik ima baš dobrih pjevača.

Sugrađani ga vole jer je stalno tu, u gradu.

- Imam taj neki dnevni ritual s prijateljima. S obzirom na to da živim u Centru 2, spustim se u sami centar grada, ispijamo kafu, ponašam se sasvim normalno. Doživljavaju me upravo kao svog sugrađanina.

Može da uspije

A o tome da li bi oženio pjevačicu, kaže:

- Da, ako se pokaže da je to prava ljubav. Mnogi možda misle da nema ljubavi između dva estradna radnika, ali vjerujte mi da ima, ako nema nekih stega, ograničenja, ako postoji međusobno povjerenje, onda i brak pjevača i pjevačice može da uspije.