Dino Merlin u Štark areni: Super se osjećam, nedostajali ste mi

Bh. kantautor Dino Merlin održao je emotivan govor na početku četvrtog, posljednjeg u nizu koncerta u beogradskoj Štark areni.

Naglasio je da mu je publika nedostajala osam godina koliko nije nastupao u Beogradu.

- Mogu vam reći da se super osjećam. Dugo nismo bili tu. Prije sedam-osam godina i rekao sam već prije da je to ogroman period. Nedostajali ste mi.

U međuvremenu se svašta dešavalo i u vašem i u mom životu, naravno, vrijeme teče. Od svih tih događaja, svega što sam prošao, kad sve saberem i oduzmem, najvažnije što se u mom životu desilo je da sam postao dedo ili kako vi kažete deda. To je jedna veliak radost, želim svima da dočekaju to, to je nešto posebno - rekao je kroz osmijeh Merlin.

Potom je bh. pjevač ponovio poruku o miru, koju je isticao i prethodnih noći u Beogradu.

- S obzirom da sam relativno uspješan čovjek i nemam nekih aman želja, sve sam to nekako skoro ostvario. Imam jednu želju istinsku - da taj moj unuk raste i živi u miru s vama. Da grade jedan fini svijet, bolji svijet, da se natječu i takmiče u dobru. Da su u miru sa svojim porodicama i komšijama i da tako prenesu nove generacije neku poruku u neku bolju budućnost. On ima tri i po godine i nije mogao da dođe, ali već on priča i pjeva. Znate šta on najviše voli, nevjerovatno, svi istu pjesmu. Ovu pjesmu koju i vi mnogo volite uvijek je pjevate glasno i strasno. I obzior da on nije mogao da dođe, ali je jako zainteresovan da čuje kako vi to pjevate hoćemo li zajedno? - rekao je Merlin i zapevao numeru "Da šutiš".