Šejla zbog Adel obišla pola svijeta

- Nešto mi je došao taj narodnjački ritam i ja snimim to za story. I onda me je muž nagovarao da to objavim i stavim kao reel, ali nisam htjela. Ja sam se igrala, zezala i to je bilo samo za story. Međutim, ujutru se budim, video objavljen, imao je oko 100.000 pregleda i Armin (prim.aut. suprug) mi kaže da je on to objavio. I tako je to krenulo zahvaljujući mom suprugu – istakla je pjevačica koja nakon ovog videa postaje veoma popularna i tražena.