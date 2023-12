Snežana Đurišić za "Avaz": Večeras sam BKC-u, ja u Sarajevu nisam stranac

Koncert „Večer sevdalinki“, koji je najavljen za večeras, u Sarajevu, pobudio je veliki interes publike.



Na sceni Bosanskog kulturnog centra (BKC) smjenjivat će se eminentni pjevači i muzičari, među kojima su Nedeljko Bilkić, Snežana Đurišić, Dragan Stojković Bosanac, Esad Kovačević, Adnan Jakupović, Zekija Suman, koju će na sazu pratiti Avdo Lemeš, Marija Šestić, Alma Subašić, Izeta Milišić, Šejla Grgić te Pavao Anić.

Sve njih pratit će orkestar Dinka Mujanovića, koji ima 11 članova.

Ovaj projekt, čiji je producent i idejni tvorac Tomislav Kašljević, već skoro dvije decenije hara regionom, a sada će prvi put biti realiziran u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Snežana Đurišić u razgovoru za „Dnevni avaz“ ističe da se veoma rado odazvala pozivu da učestvuje.

Ljepota muzike

S kakvim emocijama u petak dolazite u Sarajevo na koncert "Večer sevdaha"?

- Ja već dugi niz godina učestvujem u "Večeri sevdaha" u Tuzli i to je nešto u čemu zaista uživam i radujem se svakoj prilici da učestvujem u festivalima koji njeguju narodnu muziku i tradiciju i tako će biti i ovaj put u Sarajevu. Hvala organizatorima na pozivu, moja je čast.

Šta ćete izvesti?

- Otpjevat ću nekoliko pjesama, a izbor ostavljam muzičkim urednicima događaja, šta god da izaberu neće pogriješiti, svaku pjesmu ću rado pjevati.

Ovi koncerti su postali brend u regionu. Šta je ono, po Vašem mišljenju, što posebno publiku privlači na koncerte sevdaha?

- Lijepo je da su takvi koncerti postali brend i lijepo je da neko o tome misli i nadam se da će se, u budućnosti, nastaviti s organizacijom koncerata i očuvanjem izvorne narodne muzike, jer to ne samo da je tradicija, to je ljepota muzike i pjesme koja nas, kroz vrijeme, sve spaja. Cijenim sve ljude koji se bave ovim poslom, jer je to samo dokaz da narodna muzika ima svoje mjesto, kao što je i decenijama unazad. I mi pjevači koji učestvujemo i ljudi koji organizuju i publika koja dolazi - svi mi dijelimo istu vrijednost, vrijednost tradicionalne izvorne muzike i to je ono što ovakve festivale čini zaista posebnim.