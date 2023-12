Kapa do poda: Tejlor Svift se ovim upisala u historiju muzičke industrije

View this post on Instagram

Značajno je i to da je Tejlor jedina žena među prvih pet izvođača po broju streamova na najmoćnijoj audio platformi. Iza nje je Bad Bunny, treći je The Weeknd dok Drake te meksički muzičar Peso Pluma, zauzimaju četvrto i peto mjesto, prenosi AP.

Pa ipak, Bed Bani ju je prestigao po broju streamova pojedinačnog nosača zvuka: njegov album "Un Verano Sin Ti" iz 2022. godine drugu je godinu zaredom najstreamaniji album na toj platformi sa 4.5 milijardi streamova diljem svijeta, dok je njen deseti studijski album "Midnights" (također iz 2022.) zasad na drugom mjestu.

Američka pjevačica ostvarila je puno više unosnih potvrda da ove godine nadmoćno vlada svjetskom muzičkom scenom. Njena svjetska turneja "The Eras" započeta u martu ove godine, već je u oktobru, prema Bloombergu, dostigla zaradu od 1 milijarde dolara s tim da se finansijska projekcija odnosi na otprije planirani 151 koncert. Kako stvari stoje Taylor bi, nakon otprije dogovorenih nastupa u Torontu u decembru, mogla nastaviti turneju i u sljedećoj godini čime će se zarada povećati.

Uz to, njen koncertni film "The Eras Tour" ostvario je zaradio je preko 250 miliona dolara i zauzima prvo mjesto u kategoriji dokumentaraca s turneja (drugi je "Never Say Never" Justina Biebera). S obzirom da je pjevačica u film uložila oko 15 miliona dolara, stoga je, zbog ostvarenog profita, "The Eras Tour" movie postao jedan od najprofitabilnijih projekata u toj kategoriji, uopće.