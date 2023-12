Čola o Dini Merlinu: On je malo mlađa sarajevska raja, uvijek je imao dobru energiju prema meni

Čola je nedavno bio gost Merlinu na jednom od koncerata u Beogradu u Štark Areni.

- Mi smo dobri prijatelji i on je uvijek imao dobru energiju prema meni i ta cijela sarajevska raja uključujući Bregu - kazao je legendarni Čola.

Napomenuo je da se uvijek družio sa sarajevskom rajom te dodao:

- On je malo mlađa raja, ali uglavnom je pratio to što radimo, tako da kasnije smo na neki način i sarađivali. Sam je napisao neke nove pjesme za mene, ja sam to čuo i onda smo ušli u taj proces rada. Radujem se, sjajan je profesionalac, prijatelj i umjetnik - istakao je.