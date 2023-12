Dobiješ na mostu, izgubiš na ćupriji: Nina Badrić izlaskom iz šablona postavila standarde

Nina Badrić godinama uspješno pliva estradnim vodama. Još od kada je 1995. godine objavila album "Godine nestvarne", te zakoričila na javnu scenu, pa sve do danas, Nina je gradila karijeru pjevačice anđeoske boje glasa, vrhunskih vokalnih mogućnosti, kvalitetnih pjesama i sve to bez ikakvih skandala. Desetak albuma koje je do sada objavila donijeli su joj neke zaista hvale vrijedne pjesme, kao što su: "Čarobno jutro", "Ja za ljubav neću moliti", "Nije mi svejedno". Međutim, ono što je simptomatično i lako uočivo je saznanje da su sve te pjesme balade.

Priznato ime

Elegične pjesme u kojima kroz vokalnu ekspresiju dominira ispoljavanje uglavnom tužnih i sjetnih emocija, učinile su da Nina postane priznato regionalno estradno ime. Opšte je poznata činjenca da su brojni drugi pjevači, čak i višedecinijski uspješne karijere gradili isključivo na baladama. Primjeri Olivera Dragojevića, Sergeja Ćetkovića, Bojana Marovića toj konstataciji idu u prilog.