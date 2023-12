Alen Islamović: Aleksandra Prijović se samo patila u Areni

„Bijelo Dugme“ bi 2024. godine trebalo da proslavi 50 godina postojanja. Iako mnogi vjeruju da će tim povodom organizovati jubilarni koncert, sada se o svemu oglasio Alen Islamović, no, bez pozitivnih vijesti.

- Pa ne znam, ne znam, sve je do odluke Gorana. Ja stojim tu na usluzi, a da znam, da imam neke informacije da će to biti, rekao bih vam. Ne mogu vas slagati, ne znam i ne mogu ni potvrditi hoće li to biti. Ali ako organizatori žele da se to dogodi, ja stojim na raspolaganju. Ja sam rekao Goranu, gdje god ti, ja ću s tobom i u mišiju rupu, ali da to bude dobro – rekao je za "Kurir".

Kako je dalje ispričao, njegov san uopće nije bio da se bavi pjevanjem.

- Dječije mašte su sasvim drugačije, odnosno ja sam sebe vidio kao nogometaša. Igrao sam ja nogomet, igrao sam u drugoligašu u Bihaću, nogometni klub Jedinstvo. Trenirao sam godinu, imao 19 godina, ali onda je došao gramofon u kuću, došla gitara, došle ploče, "Beatlesi", nema šta nije došlo. Kad sam vidio neke dječake u parku da sviraju na gitari i još desetak curica oko njih, onda sam rekao: pa ovim se treba baviti, kakav nogomet, taj moj nogomet je bezveze – dodao je.