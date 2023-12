View this post on Instagram

Neda je nedavno za medije otkrila kako njoj nije potreban muškarac da bi ona bila sretna žena.

- To je velika zabluda. Žena sjaji kada je zadovoljna i sretna, a ja imam toliko razloga da to budem. Što se muškaraca tiče, što kaže Gibonni, nisam primijetila da neko nedostaje. Dovoljno je da vam kažem da sam voljena i da ja uvijek volim. Rad, ljubav, stvaranje, akcija, to je za mene sve – istakla je.