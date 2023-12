Marija Mirković za “Avaz”: U Hrvatskoj sada zarađujem novac

- Ja sam Marija Mirković, čije lice krasi i naslovnu stranu omota ova dva albuma, bliži poznanici i prijatelji me zovu Makica. Volim da pišem pjesme, volim da pjevam, da sviram gitaru, šira publika me poznaje kao članicu grupe „Frajle“. Bile smo zajedno 12 godina, ali više nismo, već dvije i po godine idem sama svojim putem i nadam se da neće biti teško da se zapamti jedno malo i slatko ime i prezime - predstavila nam se Marija Mirković.

- Dok sam bila u grupi “Frajle”, ja sam, kao što se zna, napisala tekstove za mnoge pjesme. I s vremenom počela sam da pišem za Alku Vuicu, pa za hrvatske bendove, za njihove druge izvođače koji nisu toliko popularni u regiji, ali čije pjesme se u Hrvatskoj dosta slušaju. Prije dvije godine sam čak bila u top 5 autora u Hrvatskoj, to je, recimo, baš interesantno i o tome se malo zna… - istakla je ona.

Zajedno 12 godina

No, da li je isplativo?

- Da, da… Oni imaju lijepo uređena autorska prava, tantijeme se isplaćuju dva puta godišnje, svakog juna i decembra, kada se to desi, ja mogu da odem na neko lijepo putovanje - rekla je Marija.

Dodaje kako s članicama njene bivše grupe nije u kontaktu.

- Nismo u kontaktu. Vjerovatno to tako život i posao namjeste… One imaju svoje puteve, ja svoj, ali vjerujem da mislimo dobro kako ja njima tako i one meni, želimo sve najbolje i ja njima i one meni. Bile smo 12 godina skupa i to je baš ozbiljan period života i zajedničke karijere. To ostaje zauvijek - zaključila je Marija.

Saradnja s Alkom

Marija uglavnom sama piše tekstove pjesama, no, uz nju, najčešće se spominje Alka Vuica.

- S Alkom sam počela saradnju na njenom albumu i mogu reći da baš volim da radim s njom. Sada smo nastavile saradnju tako što je ona meni uradila pjesme. A pošto sam za drugi album obradila neke od velikih hitova iz prethodnog perioda, normalno je da se među njima nađu i pjesme Marine Tucaković - podsjetila je Marija.