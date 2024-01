Članica “Frajli” Nataša Mihajlović razotkrila stranca u svom životu

Kantautorica Nataša Mihajlović, jedna od članica popularnog benda "The Frajle", objavila je svoju prvu solo pjesmu "Stranac".

- Postoji taj stranac u mom životu koji je bio na promociji, no nisam željela otkriti njegov identitet. Poruka pjesme je da svako od nas ima nekog takvog u prošlosti s kim je nešto dijelio, bilo to prijateljstvo ili ljubav. Iako možda više ne postoje emocije koje gajite prema toj osobi, treba postojati poštovanje. Uvijek sam za to da se ljudi lijepo pozdrave i daju neki značaj lijepim stvarima koje su proživjeli s tim ljudima. Nemojte biti stranci, nego ljudi - poručuje Nataša.

Na večeri premijere pjesme i spota, Natašu su podržale i članice benda "The Frajle", koje su nekoliko sedmica ranije na svojim službenim društvenim kanalima objavile da s veseljem podržavaju svoju članicu u njenom solo projektu.