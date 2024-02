Slavna Dua Lipa za “Avaz” o prvoj glumačkoj roli: Nikad ne znaš šta te čeka iza ugla

- Pa, prije svega, ono što me najviše zainteresiralo je rad s Metjuom Vonom jer sam veliki fan njegovog rada. Volim sve akciono što je uradio. Dakle, to je bila stvar broj jedan za mene. Bila je to tako sjajna prilika, a ja sam bila uzbuđena i nervozna u isto vrijeme, ali sam rekla: "1.000 posto da!"

Kome duguje

Je li istina da je Metju Von saznao za vas preko svoje djece?

- Da, pretpostavljam da i njima dugujem za ovu priliku. Onda me je gledao u tok-šouu i vidio nešto u meni. Nikad zapravo ne znaš šta je iza ugla.

Šta se dogodilo nakon što ste se uključili u projekt?

- Sjela sam s Metjuom i on mi je na neki način pričao o filmu, mom liku i onome što će se dogoditi. Nisam pročitala cijeli scenarij, ali sam znala svoj dio i dio Henrija Kavila. Također, morala sam gledati dok su snimali scenu voza. Nikada prije nisam bila na filmskom setu, pa sam pitala Metjua da li je uredu ako uđem i gledam druge glumce kako rade svoje. Dakle, tu su bili Henri, Sem Rokvel (Sam Rockwell) i Brajs Dalas Hauvard, i imala sam priliku da gledam kako rade svoje scene i da vidim sve scene borbe. Prosto sam bila oduševljena cijelim iskustvom! Metju je bio tako velikodušan što me je pustio da sjedim na setu i gledam njih prije nego sam trebala snimiti svoj dio. Sve u svemu, bilo je to iskustvo koje mi je poprilično promijenilo život. Bilo je veoma posebno.

Koliko se razlikuje iskustvo glume u filmu u odnosu na muzički spot?

- To je sasvim drugačije. U muzičkim spotovima glumim sebe u nekom obliku ili formi, i postoji sasvim drugačija energija. Izvodim svoje pjesme i svoju priču – što je drugačije od ulaska u lik koji pokušavate da utjelotvorite. Ipak, zaista uživam igrati ulogu i biti pomalo kameleon. Dakle, kada sam utjelovila Lagranžu odmah sam se osjećala kao superšpijun i pomislila: “U redu, znam šta trebam raditi i spremna sam“.

“Versace” haljina

Nosili ste zlatnu “Versace” haljinu...

- Uvijek se osjećam tako dobro u “Versace” haljini, jer mislim da je Donateli zaista stalo do toga kako se žene osjećaju u njenim haljinama. Dakle, bila sam u zlatnoj svjetlucavoj haljini zbog koje sam se osjećala tako osnaženo glumeći superšpijuna koji će zaplesati i sjesti na motor. Toliko se igranje ove uloge suprotstavlja s glamuroznim i istovremeno veoma čvrstim. Svidjelo mi se!

Kako je bilo plesati s Henrijem Kavilom i izvoditi “helikopter” pokret?

- “Whirlybird” je jedinstven plesni pokret koji je pomalo rizičan, ali je jako zabavan i svidjelo mi se to raditi s Henrijem. Bio je tako sjajan plesni partner za glumiti zajedno, i učinio je sve tako jednostavno i nimalo nezgodno. On je jednostavno super lagan i divan.

Kako je bilo snimati scenu na motoru?

- Bilo je to nešto novo i jako zabavno. Dosta toga je snimljeno zelenim ekranom, ali s Metjuovim smjernicama, toliko ste u tome i znate tačno šta se dešava, svijet koji on pokušava da izgradi i opasnosti koje biste trebali osjećati. On je bio baš tako sjajan vođa da mi je pomogao da zamislim šta se dešavalo u tom trenutku u filmu, a ja sam također uživala u tome jer volim da budem pomalo neustrašiva.

Jeste li uživali u druženju s Džonom Sinom?

- Džon je nevjerovatan i brzo smo postali prijatelji. Sada jedni drugima šaljemo preporuke restorana i druge zabavne stvari, što je odlično. On je tako talentiran i profesionalan, i bilo je divno raditi s njim. A na kraju sam dobila tu priliku da radim s njim!

Ponosna sam

Kako biste opisali “Argylle”?

- Prvo što bih rekla o ovom filmu je da to nije ono što očekujete. Baš kad mislite da imate kontrolu nad zapletom, on će vas preokrenuti, što ga čini zabavnim. Ovaj film je stimulirajući, uzbudljiv i pun preokreta. “Argylle” daje publici sve što poželi od ovakvih filmova i više, a ja sam tako ponosna što sam dio toga. Samo, to morate vidjeti jer je to apsolutni vrtlog.