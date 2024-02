Zlatan Karić objavio prvi album: Promocija i potpisivanje 22. februara

Promocija i potpisivanje prvog albuma Zlatana Karića - "Let Love Be Your Game", koji je objavljen na gramofonskoj ploči i CD-u, bit će upriličena u Sarajevo Disk Music Shopu (Privredni Grad Skenderija Terezija bb), 22. februara od 16 do 18 sati.

Na albumu se nalazi jedanaest pjesama među kojima su i hitovi: Irie, Let love be your game, Otvaram oči, Falling, Gradjanin uzoran, Wipe Yo Ego, Glas andjela i You destroy me, rezultat Zlatanovog autorskog rada u prethodnih godina. Mastering albuma je radio Đani Pervan.

Izdavači materijala su Sarajevo Disk i Muzička Produkcija Javnog Servisa BiH a proizvođač nosača zvuka je Austrovinyl iz Austrije.

Zlatan Karić, bh. pjevač, kantautor i muzičar, rođen je u Zenici. Završio je Osnovnu muzičku školu, svira klarinet i gitaru. Godinama kasnije, od repa i hip-hopa, Zlatan se profilisao i našao svoju inspiraciju u Funku, Rocku, Popu, Bluesu i Reggae-u. Profesionalnu muzičku karijeru počinje 2012. godine. Poznat je po jedinstvenom glasu i energičnim nastupima.