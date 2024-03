U Srbiji je sinoć okončano takmičenje na kojem se saznalo da će Teya Dora predstavljati tu državu sa pjesmom "Ramonda.

Ono što je interesantno je to da je Anđela Ignjatović Breskvica bila je ubjedljivo prva po glasovima publike, no to joj nije bilo dovoljno.

Presudili su glasovi stručnog žirija.