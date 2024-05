Antonija Čerkez za "Avaz": Bosanac je moja legenda i čuva me

- To je mač s dvije oštrice. U jednu ruku iskustvo je, normalno, veliki plus koji uvelike doprinosi samopouzdanju, ali, s druge strane, tu je i činjenica da se od tebe, kao starog kandidata, samim time i više očekuje, pa se na neki način opteretiš time - da li ćeš dovoljno dobar biti.

- Iskreno, ne primjećujem neku veliku razliku. Jedina razlika je što se sada osjećam malo opuštenije nego prije, iz različitih razloga - kako osobnih, tako i poslovnih. Izaći pred javnost nosi sa sobom velik stres i promjene, ali, što da se radi, to sam znala i prije nego što sam se prijavila na audiciju. Tako da se držim one - svaki korak izvan zone komfora je korak naprijed – opisala je na početku razgovora za „Avaz“ Antonija svoje iskustvo tokom prethodnog takmičenja u „Zvezdama Granda“ i kako se to iskustvo razlikuje od trenutnog.

Kako se nosite s pritiskom javnog izvođenja i komentarima publike?

- U suštini se dobro nosim sada. U početku je to, priznajem, bilo dosta teško. Nisam bila spremna na to da će ti svako, stajao ili ne, iza svog pravog imena, stojeći s druge strane ekrana i za tastaturom, biti spreman “počastiti” te svakakvim komentarima. Nisam se mogla pomiriti sa činjenicom da neko smije napisati i što misli, a ponajviše ono što ne misli jer, eto, želi ti okaljati ime, pa po cijeni svega. Nisam takva i nikada tako nešto ne bih mogla uraditi pa je vjerovatno iz tog razloga meni bilo teško to sve čitati i prihvatiti. Sada imam iskustva pa je dosta lakše. Sve je to život i pomiriš se s tim. Bitno je da ja i dalje stojim iza svog odgoja i dok je god tako, ja sam mirna i sretna osoba.

Čekam odgovore

Kako izgleda kada se Hercegovci sastanu, mislim na Vas i mentora Dragana Stojkovića Bosanca. Ko je tu glavni i kako izgledaju Vaše probe i konsultacije?

- Ne zna se ko je glavni. Svako vodi svoju politiku, ali uvijek na kraju nađemo najbolje rješenje i ne damo jedno na drugo. Bosanac je moja legenda i čuva me. Mislim da se to baš primijeti u emisijama.

Očekujete li pobjedu ili ulazak u finale?

- Ne želim previše očekivati. Znam da ću dati sve od sebe. Moram reći da je ova sezona dosta teška, mislim na to da ima puno kvalitetnih i dobrih vokalista. Bit će gusto.

Otkrijte nam nešto o svojim budućim projektima ili planovima nakon završetka “Zvezda Granda”?

- Što manje kažem bit će intrigantnije! Čekam i sama neke odgovore i neke poslovne suradnje da se pokrenu, pa ćemo vidjeti.

Bogu hvala što imam ljude kojima vjerujem

Kažite nam ko je Antonija kad ne radi, kad ne pjeva. S kim provodite svoje vrijeme?

- Samo ću reći, s onima koje volim i koji me hrane svojom pozitivnom energijom i ljubavi. Bogu hvala što imam ljude kojima vjerujem i koji su iskreno uz mene.