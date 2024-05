Sopranistica Sandra Bagarić održala koncert u velikoj dvorani BKC-a

U okviru Manifestacije Dani Kantona Sarajevo, održan je koncert operne pjevačice i sopranistice Sandre Bagarić i pijaniste Darka Domitrovića.



Koncert je održan u velikoj dvorani BKC-a, a na programu je bio širok repertoar koji uključuje šansone, kancone, mjuzikle, crossover i evergreen kompozicije. Publika je uživala u izvedbama kao što su: Ennio Morricone – Nella Fantasia, C. Porter – Kiss me Kate, F. Sartori – Time to say goobye, L. Bernstein – West Side Story, T. Albinoni – Adagio, F. Chopin – Nocturo u cis-molu, zatim pjesma koju je izvodila Tereza Kesovija, a koju je napisao Kemal Monteno – Moja posljednja i prva ljubav i mnoge druge.

Sandra Bagarić rođena je u Zenici, srednje muzičko obrazovanje završila je u Sarajevu. Tokom školovanja nagrađivana je na takmičenjima solo pjevanja i flaute. Diplomirala je 1996. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Lj. Molnar-Talajić. Godine 1995. nagrađena je Rektorovom nagradom.